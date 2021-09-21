Ансамбль «Ингушетия» приглашает жителей и гостей республики на концерт
28 сентября в Летнем амфитеатре в Назрани состоится концерт Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В концерте также примут участие Государственный ансамбль Карачаево-Черкесии «Эльбрус» и Кубанский казачий хор.
«Приглашаем всех жителей и гостей Республики Ингушетия. Хорошая музыка, яркие танцевальные номера, отточенные нашими хореографами движения и приятная атмосфера ждут вас на нашем концерте», — сказано в релизе.
Начало мероприятия — в 15:00.