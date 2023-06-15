Ансамбль «Ингушетия» принял участие в фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023»

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Ингушские артисты в качестве почетных гостей приняли участие в фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

На открытии и закрытии культурного форума Беларуси выступил ансамбль народного танца «Ингушетия», который продемонстрировал зрителям свои лучшие хореографические постановки. А вокалистка ингушской филармонии Хава Евлоева исполнила несколько песен.

Как проинформировал наш собеседник, «Молодечно» — это уникальный фестиваль, который на протяжении уже двадцати лет объединяет на своих площадках мастерство известных артистов, поэтов, композиторов и талантливую молодежь. В концепции музыкального форума — тема Года мира и созидания, которая нашла свое отражение в мероприятиях различных жанров и направлений.

 

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