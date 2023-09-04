Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» даст концерт в Ингушетии

Ансамбль представит театрализованную концертную программу «Инзерский рубеж», мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

Как проинформировал собеседник, ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» был создан в 2003 году в Мордовской государственной филармонии Сергеем Балабаном. Лауреат международных конкурсов в США, Германии, Чехии, Италии, Словакии подготовил музыкальный материал, подобрал молодых артистов, создал стилизованный под подлинную историческую одежду мордовских казаков сценический гардероб.

Начало концерта — в 16:00.