Концерт

Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» даст концерт в Ингушетии

0

Во Дворце культуры Назрани 7 сентября состоится концерт ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. В. Балабана, сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.

Ансамбль представит театрализованную концертную программу «Инзерский рубеж», мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

Как проинформировал собеседник, ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» был создан в 2003 году в Мордовской государственной филармонии Сергеем Балабаном. Лауреат международных конкурсов в США, Германии, Чехии, Италии, Словакии подготовил музыкальный материал, подобрал молодых артистов, создал стилизованный под подлинную историческую одежду мордовских казаков сценический гардероб.

Начало концерта — в 16:00.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На пожарах в Ингушетии за неделю спасены четыре человека
Вопросы проведения муниципальных выборов в СИЗО обсудили в Ингушетии
Исследователи зафиксировали частичное обрушение стены полубоевой башни в Ингушетии
В 14 населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ
В Ингушетии мужчина отравился угарным газом
Команда проекта «Места» компании «ВКонтакте» сняла видеоролик о развитии стрельбы из лука в Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии принимают участие в проекте Вахта памяти «Терский рубеж»
Жителю Ингушетии грозит тюремный срок за нападение на полицейского
До трех лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение марихуаны
В Магасе построят современный торгово-развлекательный центр
В Ингушетии почтили память жертв террористических актов

Главное

Яндекс.Метрика

 