Культура

Ансамбль национальной гвардии России исполнил в Назрани ингушские мелодии

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Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста страны генерал-майора Виктора Елисеева дал концерт во дворце культуры города Назрани.

Мероприятие посетили представители общественных организаций, работники культуры, жители и учащиеся школ республики, а также военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии и члены их семей.

Зрители тепло приветствовали выступления артистов. Хор и оркестр ансамбля исполнили песни времен Великой Отечественной войны «Марш артиллеристов», «Песенка фронтового шофёра» и другие. Солистка ансамбля, народная артистка России Наталия Елисеева исполнила песню «Ты, Россия моя», для зрителей прозвучали попурри песен из репертуара Леонида Утесова.

Неожиданным и приятным сюрпризом для зрителей стали национальные ингушские мелодии в исполнении ансамбля.

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