Ансамбль народного танца «Ингушетия» даст концерт в Назрани
Артисты Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» приглашают жителей и гостей республики посетить концерт, который состоится 18 сентября, сообщила пресс-служба коллектива.
«Коллектив является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края. „Ингушетия“ — один из самых востребованных ансамблей, который демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни. Разнообразие, эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус, артистизм исполнителей — это неизменные составляющие успеха ансамбля», — рассказал представитель регионального министерства культуры.
Концерт пройдет на сцене Ингушского театра юного зрителя в Назрани. Вместе с ингушскими танцорами свое мастерство продемонстрируют артисты Красноярского ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. Начало — в 17:00.
Мероприятие доступно по программе «Пушкинская карта».