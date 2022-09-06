Ансамбль народного танца «Ингушетия» даст концерт в Назрани

«Коллектив является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края. „Ингушетия“ — один из самых востребованных ансамблей, который демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни. Разнообразие, эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус, артистизм исполнителей — это неизменные составляющие успеха ансамбля», — рассказал представитель регионального министерства культуры.

Концерт пройдет на сцене Ингушского театра юного зрителя в Назрани. Вместе с ингушскими танцорами свое мастерство продемонстрируют артисты Красноярского ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. Начало — в 17:00.

Мероприятие доступно по программе «Пушкинская карта».