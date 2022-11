Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива член Международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев, его подопечные представили 6 разнохарактерных хореографических постановок: танцы «Праздничный», «Девичий», «Горский», «У родника», «Горец» и специально подготовленный номер к фестивалю In the rhythm of the dance.

По итогам судейских решений ансамбль «Сийг» стал обладателем Гран-при, а также лауреатом первой степени в пяти танцах. Благодарностью были награждены руководитель коллектива Магомед Имагожев и начальник социального отдела Сунженской районной администрации Ибрагим Гулиев.

Стоит отметить, что воспитанники Дома культуры сельского поселения Троицкое уже принимали участие в этом фестивале. В 2018 году «Сийг» представил «Праздничный танец» и композицию «Эрзи» и стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени. Таким образом, коллектив является двукратным обладателем Гран-при и шестикратным лауреатом первой степени всероссийского фестиваля-конкурса «Симфония звезд».

Фестиваль прошел под эгидой АНО «Центр творческого развития детей «Планета звезд» при информационной поддержке Министерства культуры РФ.

«Мы еще ждем результатов конкурса Global Asia, который проходит в данный момент в Пекине. Но на этом останавливаться не собираемся, будем готовиться к следующему выезду, который состоится совсем скоро, чтобы представить наш родной край так же, как в Кисловодске», — поделился Магомед Имагожев.