Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Неделя искусств»

В мероприятии принимают участие около 2 тысяч коллективов со всех уголков России и стран СНГ — лауреаты и обладатели Гран-при ранее проводимых фестивалей под эгидой Европейской ассоциации искусств в онлайн-формате.

Солисты младшего состава ансамбля «Сийг» Расул Яндиев и Рахия Имагожева представят на суд жюри танец «У родника».

«Участие в финале приурочено ко дню рождения ансамбля «Сийг», которому 19 октября исполнилось семь лет, для детей это дополнительная мотивация, надеемся на положительный результат», — отметил руководитель коллектива, педагог высшей категории по версии Европейской ассоциации искусств Магомед Имагожев.