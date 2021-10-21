Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Неделя искусств»
Образцовый хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию в финале международного фестиваля-конкурса «Неделя искусств», который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 30 октября, сообщил газете «Ингушетия» художественный руководитель коллектива Магомед Имагожев.
В мероприятии принимают участие около 2 тысяч коллективов со всех уголков России и стран СНГ — лауреаты и обладатели Гран-при ранее проводимых фестивалей под эгидой Европейской ассоциации искусств в онлайн-формате.
Солисты младшего состава ансамбля «Сийг» Расул Яндиев и Рахия Имагожева представят на суд жюри танец «У родника».
«Участие в финале приурочено ко дню рождения ансамбля «Сийг», которому 19 октября исполнилось семь лет, для детей это дополнительная мотивация, надеемся на положительный результат», — отметил руководитель коллектива, педагог высшей категории по версии Европейской ассоциации искусств Магомед Имагожев.