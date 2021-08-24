Фестиваль

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Революция искусств»

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района представит Ингушетию на Первом международном фестивале-конкурсе «Революция искусств», который пройдет с 28 августа по 28 сентября в Санкт-Петербурге в формате видео-онлайн-трансляции.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива, член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев, его подопечные представят на суд жюри шесть разнохарактерных хореографических постановок: «Парный танец», «Встреча», «У родника», «Горский танец», «Эрзи» и «Горец». Все номера исключительно парные и сольные.

Напомним, недавно ансамбль «Сийг» получил звание «образцовый коллектив», поэтому участие в таком большом форуме, где будут представлены более 3 тысяч номеров со всех уголков России и стран СНГ, станет первым вызовом для ребят в качестве образцового ансамбля.

«В статусе образцового коллектива оценивать ребят будут строже, в связи с этим ребята не покладая сил готовятся представить свой родной край, несмотря на то, что скоро начнется новый учебный год», — отметил Магомед Имагожев.

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