Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале «Революция искусств»

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива, член международного совета по танцу ЮНЕСКО Магомед Имагожев, его подопечные представят на суд жюри шесть разнохарактерных хореографических постановок: «Парный танец», «Встреча», «У родника», «Горский танец», «Эрзи» и «Горец». Все номера исключительно парные и сольные.

Напомним, недавно ансамбль «Сийг» получил звание «образцовый коллектив», поэтому участие в таком большом форуме, где будут представлены более 3 тысяч номеров со всех уголков России и стран СНГ, станет первым вызовом для ребят в качестве образцового ансамбля.

«В статусе образцового коллектива оценивать ребят будут строже, в связи с этим ребята не покладая сил готовятся представить свой родной край, несмотря на то, что скоро начнется новый учебный год», — отметил Магомед Имагожев.