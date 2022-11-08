Культура

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивалях в Кисловодске и Пекине

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» из сельского поселения Троицкое Сунженского района представит республику на XI Всероссийском фестивале-конкурсе искусства и творчества «Симфония звезд» в городе Кисловодске Ставропольского края, сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев.

Также юные танцоры примут участие в международном зарубежном фестивале-конкурсе Global Asia, который пройдет в столице Китайской Народной Республики Пекине.

На суд жюри прославленный коллектив представит свои лучшие хореографические постановки: «Праздничный», «Девичий», «Горский», «У родника», «Эрзи» и специально подготовленный номер к выезду In the rhythm of the dance.

Стоит отметить, что ансамбль «Сийг» является гордостью не только сельского поселения Троицкого, но и всей республики. Коллектив неоднократно становился победителем, лауреатом и обладателем Гран-при многих престижных культурных форумов, а также коллектив является финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы».

«Мы приложим все усилия чтобы представить свою страну, весь Северный Кавказ и, конечно, свою родную республику достойно и привезти домой победу», — сказал Имагожев.

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