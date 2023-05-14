Конкурс

Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на отборочном этапе всероссийского фестиваля в Астрахани

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Ингушский образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» представит свою малую родину на отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который состоится 16 мая в Астрахани.

Об этом проинформировал «Ингушетию» руководитель коллектива, член Международного совета по танцу ЮНЕСКО, обладатель Золотого Гран-при Международного конкурса имени Айседоры Дункан Магомед Имагожев.

Как рассказал наш собеседник, на зональном этапе встретятся коллективы из СКФО и ЮФО, а также ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Моим воспитанникам предстоит показать зрителям и жюри всю красоту и изящество национального танца, который соответствует строгим канонам ингушской хореографии», — рассказал Имагожев.

Он отметил, что специалисты Республиканского дома народного творчества имени Клавдии Евлоевой готовят ансамбль к поездке, дают свои советы и настраивают юных танцоров на победу. Особенно плотно с «Сийгом» контактирует худрук РДНТ Беслан Газдиев.

Имагожев также подчеркнул, что всероссийский фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура», направленного на сохранение культурного наследия народов России. По завершении зональных отборочных этапов жюри объявит 20 лауреатов, которые получат гранты на свое развитие.

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