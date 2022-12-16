Ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал лауреатом конкурса «На высоте Кавказских гор»

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» Дома культуры города Карабулака с успехом выступил на третьем Международном турнире-конкурсе «На высоте Кавказских гор», который проходил в городе Железноводске.

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, яркое событие декабря собрало в Ставропольском крае творческие коллективы со всего Юга России.

Ансамбль «Таргим» под руководством хореографа Адама Бекова представил танцевальные номера «Когда ты в ритме», «Мужской перепляс», «Вайнахи». Еще один номер был представлен воспитанником карабулакского ДК Абдул-Гафуром Аушевым в номинации «Народные инструменты».

Итогом поездки для коллектива стали три диплома лауреата первой степени, а также призовой сертификат на 35 тысяч рублей и специальный приз «За лучшее мужское исполнение национального танца». Диплом лауреата второй степени был вручен Абдул-Гафуру Аушеву, исполнившему попурри из народных мелодий на национальном инструменте дахчан пандар.

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