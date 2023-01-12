Ансамблю «Таргим» из Ингушетии присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества

Приказ о присвоении ингушскому танцевальному коллективу под руководством хореографа Адама Бекова этого почетного звания 10 января текущего года подписала министр культуры России Ольга Любимова.

По словам исполняющей обязанности директора РДНТ Марем Котиевой, это событие в культурной жизни Ингушетии стало значимым, особенно с учетом того, что коллектив из республики впервые удостоен столь высокого звания.

Занимаются юные танцоры в Карабулакском городском доме культуры, которым руководит Камбулат Аушев.