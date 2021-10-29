Власть

Антиковидные ограничения в Ингушетии продлены до 1 декабря

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Власти республики решили сохранить коронавирусные ограничения, введенные в регионе в марте минувшего года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

«Глава республики Махмуд-Али Калиматов внес изменения в свой указ о введении режима повышенной готовности. Поправки предусматривают запрет до 1 декабря 2021 года на проведение на территории региона публичных и массовых мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных с очным присутствием граждан», — сказал представитель пресс-службы.

При проведении официальных, культурных и спортивных мероприятий вводится допуск только при наличии сертификата профилактической прививки против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо справки медорганизации о вакцинации, добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 30 октября по 1 декабря включительно запрещается функционирование торгово-развлекательных комплексов, детских аттракционов в закрытых помещениях, ограничивается деятельность организация общественного питания с 22:00 до 6:00 мск.

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