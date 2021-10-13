Антинаркотическая комиссия Малгобекского района Ингушетии провела профилактическую беседу со школьниками

В проведении мероприятия приняли участие помощник главы администрации Малгобекского района Аслан Коригов, глава администрации сельского поселения Инарки Адам Котиев, религиозный деятель Рамазан Арсамаков, участковый уполномоченный полиции Аслан Евлоев, председатель районного молодежного совета Тамара Ториева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобекского района, в ходе беседы организаторы мероприятия привели ужасающую статистику наркозависимых и погибших от их употребления. Молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет умирают по причинам, связанным с употреблением наркотиков. Ребятам рассказали, что употребление наркотиков приводит к огромному количеству негативных последствий, это и преступления, и нанесение урона собственному организму. Представители антинаркотической комиссии района акцентировали внимание школьников на том, что подобного рода «острые ощущения» не стоят потери здоровья.

Также учащимся пояснили, что в мусульманском обществе запрещено не только употребление опьяняющих жидкостей, но и любых психотропных и наркотических веществ, поскольку они являются причиной помутнения разума человека и лишают его рассудка, более того, вызывают привыкание и приводят к смерти.

В завершение мероприятия гости ответили на вопросы старшеклассников и настоятельно рекомендовали ребятам вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.