Профилактика терроризма

Антитеррористическая комиссия Малгобекского района Ингушетии провела профилактическую беседу со школьниками

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Антитеррористическая комиссия Малгобекского района провела профилактическую беседу с учащимися средней школы № 15 сельского поселения Средние Ачалуки.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в мероприятии приняли участие глава поселения М. Полонкоев, представители правоохранительных структур и богословы.

Представитель антитеррористической комиссии района Н. Дарсигов рассказал о специфике деятельности своей структуры, привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких.

Глава села в свою очередь, обращаясь к ребятам, призвал их слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой, учиться, достойно представлять родной край и после окончания учёбы в школе.

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