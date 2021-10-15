Антитеррористическая комиссия Малгобекского района Ингушетии провела профилактическую беседу со школьниками

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в мероприятии приняли участие глава поселения М. Полонкоев, представители правоохранительных структур и богословы.

Представитель антитеррористической комиссии района Н. Дарсигов рассказал о специфике деятельности своей структуры, привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких.

Глава села в свою очередь, обращаясь к ребятам, призвал их слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой, учиться, достойно представлять родной край и после окончания учёбы в школе.