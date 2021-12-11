Аппарат ИВЛ передали единороссы в реанимационное отделение республиканской больницы Ингушетии
В реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы имени Ахушкова депутаты-единороссы передали аппарат ИВЛ, а также тонометры, градусники и защитные маски по 1 тыс. штук, сообщает пресс-служба парламента региона.
Медучреждение посетили вице-спикер Народного собрания Аза Хашиева и руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Магомет Алисханов вместе с волонтерами «Молодой гвардии» партии.
Парламентарии побеседовали с заведующей отделением реанимации ИРКБ Марет Оскановой, поинтересовались наличием противовирусных препаратов и лекарств, необходимых для лечения тяжелобольных.
Врач выразила слова признательности за помощь и внимание, оказываемое не в первый раз депутатами регионального парламента.
В свою очередь, Хашиева и Алисханов поблагодарили медиков реанимационного отделения, именно они принимают на себя удар пандемии коронавируса и ведут неустанную борьбу за здоровье граждан