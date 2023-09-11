Выборы

Аппарат УПЧ в Ингушетии не зафиксировал нарушение в ходе выборов

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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии не зафиксировали нарушений во время голосования на избирательных участках, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рабочая группа аппарата УПЧ в Ингушетии посетила избирательные участки, организованные на территории региона, с целью проведения мониторинга и консолидации информации о нарушениях избирательных прав граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, серьезных нарушений или несоответствий стандартам демократических выборов выявлено не было. Отмечается, что голосование проходило в штатном режиме.

Напомним, что в единый день голосования в республике проходили муниципальные выборы.

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