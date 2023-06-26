Аппарат УПЧ восстановил право жителя Ингушетии на получение трудовой пенсии

Пожилой человек, 1953 года рождения, сообщил о нарушении его пенсионных прав: «В ноябре 2021 года с необходимым пакетом документов для установления страховой пенсии по старости я обратился в отделение Пенсионного фонда России по республике. Мне сказали ждать в течение 10 рабочих дней и сообщили, что мой вопрос будет решен. По сегодняшний день я не могу добиться назначения трудовой пенсии. Прошу оказать мне содействие в защите моего права на пенсионное и социальное обеспечение».

Отмечается, что согласно действующему законодательству, право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет страхового стажа.

В ходе рассмотрения жалобы в аппарате УПЧ в республике установили, что с ноября 2021 года, несмотря на трудовой стаж в 17 с половиной лет и достижение соответствующего пенсионного возраста, заявителю не назначают положенную трудовую пенсию.

В связи с этим в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации был направлен запрос о предоставлении информации и обоснованной позиции по существу жалобы заявителя, при рассмотрении которого установлено, что право жителя республики на пенсионное обеспечение было нарушено.

По итогам всех действий заявителю была выплачена пенсия в размере 213 тыс. 281 руб. за период с 3 ноября 2021 г. по 30 апреля 2023 г. С мая текущего года пенсионное обеспечение обратившегося жителя осуществляется в соответствии с действующим законодательством.