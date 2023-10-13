Арендован участок земли для строительства нового здания администрации Сунженского района Ингушетии

Церемония подписания документа состоялась на трехсторонней встрече главы района, инвестора в лице генерального директора ООО «Сад-гигант Ингушетия» Хамчиева Бекхана и директора строительной организации ООО «Олимп» Илезова Мухарбека.

«Стороны обсудили некоторые нюансы относительно самого договора аренды и дальнейшего строительства объекта», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

Напомним, новым административным центром Сунженского района по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова будет сельское поселение Нестеровское. Решение такое было принято с учетом того, что жителям отдаленных сел муниципалитета проблематично добираться до города Сунжи.