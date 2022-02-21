Архитектурный ансамбль из 124 объектов Ингушетии внесен в федеральный реестр памятников истории
Архитектурный комплекс «Мусийкъонгийкоте» XII-XX вв. включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения, сообщили газете «Ингушетия» в управлении культурного наследия правительств республики.
«Управление обеспечило проведение историко-культурной экспертизы на включение в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ архитектурного комплекса «Мусийкъонгийкоте», где финансовую часть вопроса взяли на себя представители тейпа Евлоевых», — сказал представитель ведомства.
По его информации, по окончании экспертизы ведомство направляло на рассмотрение соответствующий акт в министерство культуры России.
По итогам рассмотрения Минкультуры РФ приняло решение включить в реестр упомянутый комплекс в качестве объекта культурного наследия федерального значения.
Речь идет о крупном башенном комплексе, расположенном в селе Мусийкъонгийкоте горного Джейрахского района республики.