Архитектурный ансамбль из 124 объектов Ингушетии внесен в федеральный реестр памятников истории

«Управление обеспечило проведение историко-культурной экспертизы на включение в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ архитектурного комплекса «Мусийкъонгийкоте», где финансовую часть вопроса взяли на себя представители тейпа Евлоевых», — сказал представитель ведомства.

По его информации, по окончании экспертизы ведомство направляло на рассмотрение соответствующий акт в министерство культуры России.

По итогам рассмотрения Минкультуры РФ приняло решение включить в реестр упомянутый комплекс в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Речь идет о крупном башенном комплексе, расположенном в селе Мусийкъонгийкоте горного Джейрахского района республики.