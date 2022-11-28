Архив РДНТ Ингушетии пополнился новыми материалами о творческом пути Клавдии Евлоевой

Ученица талантливой артистки, известная ныне гармонистка Хадижа Бекова передала РДНТ материалы из личного архива своей наставницы, бережно сохраненные ею после ухода Раи Евлоевой из жизни.

«Среди переданных предметов творческого наследия Раи Евлоевой — почти сотня CD-дисков, различные наградные материалы, медали, наградная статуэтка, фотографии, многочисленные приветственные адреса и вырезки из газет. Все это, безусловно, является для нашего Дома народного творчества, который с гордостью носит имя Раи Евлоевой, по-настоящему бесценными свидетельствами её яркого жизненного и творческого пути», — рассказал директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.

Напомним, что Республиканский дом народного творчества Ингушетии готовится к проведению вечера памяти Раи Евлоевой. 10 декабря планируется презентация её репертуарной книги, в которую войдут несколько десятков самых популярных авторских музыкальных произведений. Хадижа Бекова является одной из тех, кто работает над подготовкой к печати этого уникального издания.