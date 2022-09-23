Архивная служба республики издала книгу «Боевая, трудовая и спортивная слава Ингушетии»

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Государственной архивной службой Ингушетии при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (г. Москва) издана книга «Боевая, трудовая и спортивная слава Ингушетии», сообщила пресс-служба ведомства.

Научно-популярное издание посвящено уроженцам республики, которые удостоены высших наград Российской империи, Советского Союза и современной России за боевые подвиги и выдающиеся заслуги в трудовой деятельности, а также имеющие самые высокие достижения в спорте.

Книга состоит из шести разделов: «Георгиевские кавалеры», «Кавалеры ордена Боевого Красного Знамени», «Герои Советского Союза и Российской Федерации», «Полные кавалеры ордена Славы», «Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации», «Олимпийские чемпионы».

Издание предназначено для широкого круга читателей.

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