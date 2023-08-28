Армрестлер Адам Баркинхоев стал победителем международных игр «Навстречу Евразиаде»

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», в составе сборной России по армрестлингу ингушский атлет принял участие в состязаниях и поднялся на высшую ступеньку пьедестала в весовой категории до 110 кг.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.