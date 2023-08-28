Армспорт

Армрестлер Адам Баркинхоев стал победителем международных игр «Навстречу Евразиаде»

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Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал победителем первых международных игр национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде» в Уфе.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», в составе сборной России по армрестлингу ингушский атлет принял участие в состязаниях и поднялся на высшую ступеньку пьедестала в весовой категории до 110 кг.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.

 

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