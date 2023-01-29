Артефакты из обрушившегося склепа в горной Ингушетии отреставрируют московские специалисты

В учреждении отметили, что для более глубокого изучения обнаруженных предметов, Минкультуры Ингушетии приглашены представители из столичного Государственного научно-исследовательского института реставрации.

Специалисты, в частности, обратили внимание на то, что как искусно вышиты оригинальные головные уборы ингушских девушек — курхарсы, которые надевались во время праздников и «выхода в свет».

Министр культуры республики Залина Льянова, после посещения музея, сообщила, что артефакты будут переданы специалистам для дальнейшей реставрации уже в Москве. В первую очередь, это — очистка поверхностного слоя, укрепление нитей, а также восстановление и консервация металлических предметов.

Также планируется заключить договор с московским институтом на проведение научного исследования и реставрации культурных ценностей народа.

Напомним, в конце августа прошлого года на территории башенного комплекса Цори, из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло, обрушился средневековой наземный склеп. Там были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, знаменитые ингушские курхарсы, посуда, стрелы, музыкальные инструменты и другие артефакты.

Как отметили в краеведческом музее региона, одной из самых странных находок стали пчелы в кожаном мешочке, лежавшие рядом с телом покойника в склепе.

«Это история нашего народа, наше прошлое, жизнь и быт наших предков. А как известно, без прошлого нет и будущего. Мы обязаны предпринимать все возможные меры для сохранения наследия предков, беречь то, что они нам оставили и с уважением относиться к собственной культуре», — заметил по этому поводу Глава республики Махмуд-Али Калиматов.