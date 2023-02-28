Артистка ингушской филармонии стала лауреатом окружного этапа конкурса «Солдаты антитеррора»
Артистка оркестра народных инструментов Госфилармонии Ингушетии Хадижа Бекова стала лауреатом окружного этапа Всероссийского ведомственного смотра-конкурса художественного самодеятельного творчества «Солдаты антитеррора — 2023», рассказал нашему изданию представитель учреждения.
По его словам, мероприятие проходило в столице Чеченской Республики, где собрались талантливые представители воинских частей Северо-Кавказского округа войск нацгвардии — победители региональных этапов, всего более 30 коллективов и солистов.
Как отметил собеседник, Хадижа Бекова отличилась в номинации «Специальный приз жюри». Кроме того, ей вручили грамоту участника мероприятия.
Заключительное слово было предоставлено генерал-майору Михаилу Романову, который поздравил победителей и поблагодарил всех участников за большую работу, проделанную ими во время подготовки к мероприятию, пожелал всем творческих успехов и вручил лауреатам награды и памятные сувениры.
Завершился окружной этап конкурса в Грозном концертом с участием победителей и призеров, а также артистов ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.