Артистка ингушской филармонии стала лауреатом окружного этапа конкурса «Солдаты антитеррора»

По его словам, мероприятие проходило в столице Чеченской Республики, где собрались талантливые представители воинских частей Северо-Кавказского округа войск нацгвардии — победители региональных этапов, всего более 30 коллективов и солистов.

Как отметил собеседник, Хадижа Бекова отличилась в номинации «Специальный приз жюри». Кроме того, ей вручили грамоту участника мероприятия.

Заключительное слово было предоставлено генерал-майору Михаилу Романову, который поздравил победителей и поблагодарил всех участников за большую работу, проделанную ими во время подготовки к мероприятию, пожелал всем творческих успехов и вручил лауреатам награды и памятные сувениры.

Завершился окружной этап конкурса в Грозном концертом с участием победителей и призеров, а также артистов ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии.