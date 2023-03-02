Артистка ингушской филармонии заняла первое место на фестивале искусств «Российский берег. Zима»
Артистка Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Хадижа Бекова стала лауреатом первой степени V Международного фестиваля искусств «Российский берег. Zима», рассказал представитель учреждения культуры.
По словам собеседника, мероприятие проходило дистанционно с 20 декабря прошлого года по 22 февраля текущего года. Инициатор его проведения — творческое объединение «Международный форум искусств Grand Art» при поддержке Минкультуры Крыма.
Хадижа Бекова заняла первое место в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».