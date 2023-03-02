Фестиваль

Артистка ингушской филармонии заняла первое место на фестивале искусств «Российский берег. Zима»

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Артистка Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Хадижа Бекова стала лауреатом первой степени V Международного фестиваля искусств «Российский берег. Zима», рассказал представитель учреждения культуры.

По словам собеседника, мероприятие проходило дистанционно с 20 декабря прошлого года по 22 февраля текущего года. Инициатор его проведения — творческое объединение «Международный форум искусств Grand Art» при поддержке Минкультуры Крыма.

Хадижа Бекова заняла первое место в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».

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