Артистка ингушской филармонии заняла первое место на фестивале искусств «Российский берег. Zима»

По словам собеседника, мероприятие проходило дистанционно с 20 декабря прошлого года по 22 февраля текущего года. Инициатор его проведения — творческое объединение «Международный форум искусств Grand Art» при поддержке Минкультуры Крыма.

Хадижа Бекова заняла первое место в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».