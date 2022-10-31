Артистка из Ингушетии стала лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022»

0

Лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022» в специальной номинации «За популяризацию этнической музыки в новых медиа» стала заслуженная артистка Республики Ингушетия Лема Нальгиева.

Награду Лема получила из рук одного из самых успешных российских фотографов Антона Ланге. Торжественная церемония состоялась в городе Пятигорске на Ставрополье.

«В 2022 году в оргкомитет премии поступило более 200 заявок. Жюри отметило, что основными участниками конкурса являются масштабные проекты, с которыми сложно конкурировать региональным инициативам. Но поскольку цель «Прометея» мотивировать на новые свершения деятелей digital-индустрии, в этом году было принято решение выделить специальные номинации», — рассказала представительница оргкомитета премии Хава Идрисова.

В этом году в состав жюри вошли гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, глава Кисловодска Евгений Моисеев и другие эксперты.

Напомним, интернет-премию «Прометей» начали вручать с 2011 года лучшим интернет-проектам Северного Кавказа для развития информационных технологий в округе. За несколько лет участниками премии стали более тысячи проектов. С 2015 года премию начали вручать самым полезным для людей сайтам, интернет-проектам и мобильным приложениям. С текущего года интернет-премия «Прометей» стала всероссийской.

Лауреатами премии «Прометей» в разное время становились масштабные проекты. Среди победителей — телеканал «Россия-24», ПАО «Северсталь», «СберЗвук», Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
На сходе в Кантышево Ингушетии выработают меры по безопасному обращению с отходами
Школьник из Ингушетии выиграл миллион рублей
В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие, приуроченное к годовщине трагических событий осени 1992 года
В Карабулаке Ингушетии прошла благотворительная акция в память о жертвах осени 1992 года
Дзюдоист Ахмед Гамурзиев оказался в числе медалистов Кубка вызова РФСО «Локомотив»
Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане
Волна политического террора XX века переломала судьбы миллионов советских граждан — Калиматов
Глава Ингушетии обратился к жителям республики в связи с 30-летием конфликта осени 1992 года
Глава Ингушетии посетил субботнюю сельхозярмарку в Малгобеке

Главное

Яндекс.Метрика

 