Артистка из Ингушетии стала лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022»

Награду Лема получила из рук одного из самых успешных российских фотографов Антона Ланге. Торжественная церемония состоялась в городе Пятигорске на Ставрополье.

«В 2022 году в оргкомитет премии поступило более 200 заявок. Жюри отметило, что основными участниками конкурса являются масштабные проекты, с которыми сложно конкурировать региональным инициативам. Но поскольку цель «Прометея» мотивировать на новые свершения деятелей digital-индустрии, в этом году было принято решение выделить специальные номинации», — рассказала представительница оргкомитета премии Хава Идрисова.

В этом году в состав жюри вошли гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, глава Кисловодска Евгений Моисеев и другие эксперты.

Напомним, интернет-премию «Прометей» начали вручать с 2011 года лучшим интернет-проектам Северного Кавказа для развития информационных технологий в округе. За несколько лет участниками премии стали более тысячи проектов. С 2015 года премию начали вручать самым полезным для людей сайтам, интернет-проектам и мобильным приложениям. С текущего года интернет-премия «Прометей» стала всероссийской.

Лауреатами премии «Прометей» в разное время становились масштабные проекты. Среди победителей — телеканал «Россия-24», ПАО «Северсталь», «СберЗвук», Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС.