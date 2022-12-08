Артисты ансамбля «Ингушетия» провели для школьников мастер-класс
Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» провел мастер-класс для учеников первой школы сельского поселения Экажево, сообщила пресс-служба творческого коллектива.
Артисты пригласили ребят на показательную репетицию, где поделились с ними своими знаниями, опытом в хореографическом искусстве.
Затем для школьников провели экскурсию по владениям ансамбля «Ингушетия». Ребята побывали, в частности, в мастерской по пошиву сценических костюмов, где своими глазами увидели, как рождаются шедевры национальной одежды.