Артисты ансамбля «Ингушетия» провели для школьников мастер-класс

Артисты пригласили ребят на показательную репетицию, где поделились с ними своими знаниями, опытом в хореографическом искусстве.

Затем для школьников провели экскурсию по владениям ансамбля «Ингушетия». Ребята побывали, в частности, в мастерской по пошиву сценических костюмов, где своими глазами увидели, как рождаются шедевры национальной одежды.