Артисты ансамбля «Ингушетия» провели для школьников мастер-класс

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Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» провел мастер-класс для учеников первой школы сельского поселения Экажево, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

Артисты пригласили ребят на показательную репетицию, где поделились с ними своими знаниями, опытом в хореографическом искусстве.

Затем для школьников провели экскурсию по владениям ансамбля «Ингушетия». Ребята побывали, в частности, в мастерской по пошиву сценических костюмов, где своими глазами увидели, как рождаются шедевры национальной одежды.

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