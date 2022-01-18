Театр

Артисты Ингушского драмтеатра приглашают на спектакль в онлайн-формате «Мой мальчик» на родном языке

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина возобновил онлайн-показы спектаклей, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«К сожалению, в связи с ограничительными мерами, которые действуют в регионе из-за пандемии Covid-19, труппа Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина не может выйти на сцену и порадовать жителей региона своими, уже полюбившимися, постановками и вынуждены работать в онлайн-режиме», — отметил собеседник.

По его словам, для всех, кто соскучился по искрометному ингушскому юмору, возобновлены онлайн-показы спектаклей на YouTube-канале ИГДТ. В настоящее время зрители могут посмотреть спектакль на ингушском языке «Мой мальчик». Спектакль «Са кIаьнк» доступен до 24 января включительно.

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=0i0Eakpsftc.

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