Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль по мотивам биографии Асият Тутаевой

В основе сюжета — история семьи Тутаевых, информацию о которых главный режиссер театра Лейла Хадзиева собирала по крупицам. По ее словам, важно, чтобы в репертуаре театра были спектакли о своих национальных героях.

«Информация очень скудная, но я ее собрала в сценарий, внесла драматургию и режиссерский свой замысел, и сегодня мы идем к завершению репетиций», — говорит главный режиссер.

Премьера спектакля намечена на конец этого года. Артисты уверены, что постановка будет интересна и молодежи, и взрослым зрителям.