Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль по мотивам биографии Асият Тутаевой

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Коллектив Ингушского театра юного зрителя готовит спектакль «Подвиг горянки» о первой горянке, ставшей кандидатом медицинских наук, Асият Тутаевой, которая героически погибла в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В основе сюжета — история семьи Тутаевых, информацию о которых главный режиссер театра Лейла Хадзиева собирала по крупицам. По ее словам, важно, чтобы в репертуаре театра были спектакли о своих национальных героях.

«Информация очень скудная, но я ее собрала в сценарий, внесла драматургию и режиссерский свой замысел, и сегодня мы идем к завершению репетиций», — говорит главный режиссер.

Премьера спектакля намечена на конец этого года. Артисты уверены, что постановка будет интересна и молодежи, и взрослым зрителям.

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