Артисты Ингушского ТЮЗа готовят новый спектакль по мотивам биографии Асият Тутаевой
Коллектив Ингушского театра юного зрителя готовит спектакль «Подвиг горянки» о первой горянке, ставшей кандидатом медицинских наук, Асият Тутаевой, которая героически погибла в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В основе сюжета — история семьи Тутаевых, информацию о которых главный режиссер театра Лейла Хадзиева собирала по крупицам. По ее словам, важно, чтобы в репертуаре театра были спектакли о своих национальных героях.
«Информация очень скудная, но я ее собрала в сценарий, внесла драматургию и режиссерский свой замысел, и сегодня мы идем к завершению репетиций», — говорит главный режиссер.
Премьера спектакля намечена на конец этого года. Артисты уверены, что постановка будет интересна и молодежи, и взрослым зрителям.