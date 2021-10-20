Артисты Ингушского ТЮЗа представили в Чебоксарах спектакль «В седой древности»

Участниками мероприятия стали 13 российских регионов и две зарубежные страны — Казахстан и Франция.

Ингушские артисты в рамках «Карусели сказок» представили на сцене Чувашского государственного театра кукол спектакль на родном языке по повести Бориса Шадыжева в постановке Лейлы Хадзиевой «В седой древности». Зрители в наушниках слушали синхронный перевод на русский язык. В конце постановки артисты театра Радимхан Льянова и Адам Итазов продемонстрировали чувашскому зрителю ингушскую лезгинку.

«Социальная значимость VI Международного образовательного театрального фестиваля-форума „Одинаковыми быть нам необязательно“ заключалась в поддержке особенных детей, их социальной адаптации и возможности быть самим участниками инклюзивных спектаклей», — рассказала газете «Ингушетия» главный режиссер Ингушского ТЮЗа Лейла Хадзиева.

По ее словам, важной частью этого фестиваля стали курсы повышения квалификации «Многообразие форм работы театра с различными группами населения» с тематическими лекциями и практикумом, которые прошли сотрудники ТЮЗа.

Ингушскому театру юного зрителя были вручены диплом фестиваля «Карусель сказок» за верность традициям и диплом Союза театральных деятелей Чувашской Республики за сохранение национального языка, традиций и обычаев в спектакле «В седой древности».