Артисты Ингушского ТЮЗа представили в Чебоксарах спектакль «В седой древности»
Коллектив Ингушского театра юного зрителя вернулся из Чувашии, где принял участие в двух мероприятиях: во Втором международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» и VI Международном образовательном театральном фестивале-форуме для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Участниками мероприятия стали 13 российских регионов и две зарубежные страны — Казахстан и Франция.
Ингушские артисты в рамках «Карусели сказок» представили на сцене Чувашского государственного театра кукол спектакль на родном языке по повести Бориса Шадыжева в постановке Лейлы Хадзиевой «В седой древности». Зрители в наушниках слушали синхронный перевод на русский язык. В конце постановки артисты театра Радимхан Льянова и Адам Итазов продемонстрировали чувашскому зрителю ингушскую лезгинку.
«Социальная значимость VI Международного образовательного театрального фестиваля-форума „Одинаковыми быть нам необязательно“ заключалась в поддержке особенных детей, их социальной адаптации и возможности быть самим участниками инклюзивных спектаклей», — рассказала газете «Ингушетия» главный режиссер Ингушского ТЮЗа Лейла Хадзиева.
По ее словам, важной частью этого фестиваля стали курсы повышения квалификации «Многообразие форм работы театра с различными группами населения» с тематическими лекциями и практикумом, которые прошли сотрудники ТЮЗа.
Ингушскому театру юного зрителя были вручены диплом фестиваля «Карусель сказок» за верность традициям и диплом Союза театральных деятелей Чувашской Республики за сохранение национального языка, традиций и обычаев в спектакле «В седой древности».