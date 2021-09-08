Артисты ингушской эстрады поздравили пограничников с днем образования воинской части

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Артисты ингушской эстрады побывали с праздничным концертом на пограничной заставе в Джейрахском районе. Поводом для этого стало празднование 27-ой годовщины со дня образования воинской части № 2094, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

«Художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова на протяжение многих лет является куратором по культурному обслуживанию военнослужащих, дислоцирующихся на территории Ингушетии. Выступая в роли ведущей концертной программы, она тепло поприветствовала защитников государственной границы», — сказано в релизе.

В концерте с вокальными композициями выступили солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Адам Оздоев, Лалита Хашагульгова и Хава Евлоева, а хореографическое искусство ингушского народа представили солисты фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» Алина Евкурова и Ахмед Пошев.

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