Артисты ингушской эстрады поздравили пограничников с днем образования воинской части

«Художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова на протяжение многих лет является куратором по культурному обслуживанию военнослужащих, дислоцирующихся на территории Ингушетии. Выступая в роли ведущей концертной программы, она тепло поприветствовала защитников государственной границы», — сказано в релизе.

В концерте с вокальными композициями выступили солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева Адам Оздоев, Лалита Хашагульгова и Хава Евлоева, а хореографическое искусство ингушского народа представили солисты фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» Алина Евкурова и Ахмед Пошев.