Артисты ингушской филармонии готовят для жителей республики новогодние концерты

В ярких красочных концертах выступят звезды ингушской эстрады: залуженный артист республики Адам Оздоев, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Джабраил Кантышев, Лейла Галаева, а также популярная вокальная женская группа «Дека илли».

25 декабря в 14:00 зрителей ждут в ДК сельского поселения Сагопши, 28 декабря также в 14:00 — в Гази-Юрте, 29 декабря в это же время — в Новом Реданте. В сельском поселении Али-Юрт концерт состоится 29 декабря в 12:00, в Барсуках — 31 декабря в 12:00.

26 декабря в 08:40 артисты филармонии примут участие в праздничном представлении по случаю прибытия на станцию Назрань «Поезда Деда Мороза». Перед зрителями выступят Залина Горчханова, Айна Алиева, Лолита Хашагульгова, Зухра Дударова, Белла Базоркина, Магомед Балаев, Адам Оздоев, Мовсар Аксагов, Абдул Балаев, Хава Евлоева, Зелимхан Барханоев, Лейла Галаева и др.

Также солисты и творческие коллективы филармонии примут участие в новогоднем концерте, который готовит региональное министерство культуры совместно с НТРК «Ингушетия».