Артисты ингушской филармонии примут участие во всероссийской акции «Культурная суббота»

Праздничное мероприятие, посвященное этому масштабному событию, состоится в Доме культуры одного из самых живописных уголков Ингушетии — сельского поселения Мужичи.

В концерте выступят Адам Оздоев, Хава Евлоева, Мекка Барахоева, Суммая, вокальная женская группа «Дека илли» и мужская вокальная группа «Лоаман оаз».

Начало концерта в 11:00.