Акция

Артисты ингушской филармонии примут участие во всероссийской акции «Культурная суббота»

0

Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота», которая пройдет по всей стране 11 сентября, сообщила пресс-служба учреждения.

Праздничное мероприятие, посвященное этому масштабному событию, состоится в Доме культуры одного из самых живописных уголков Ингушетии — сельского поселения Мужичи.

В концерте выступят Адам Оздоев, Хава Евлоева, Мекка Барахоева, Суммая, вокальная женская группа «Дека илли» и мужская вокальная группа «Лоаман оаз».

Начало концерта в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии поделились с коллегами опытом работы центра «Доступная среда»
В Карабулаке Ингушетии прошло мероприятие антитеррористической направленности для школьников
Ингушский спортсмен Абдуллах Гелисханов стал победителем открытого турнира по вольной борьбе
В Малгобекском районе Ингушетии отметили День работников нефтегазовой отрасли страны
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек
Нефтяники Ингушетии совершат восхождение на Столовую гору в честь своих коллег — участников ВОВ
В Ингушетии запустили скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Назрань — Минводы
Ипотека онлайн поможет вам в приобретении лучшего жилья для своей семьи
В Ингушетии более 50 волонтеров из 10 субъектов России будут очищать берега рек от мусора
В городе Карабулаке Ингушетии открыли вторую с начала учебного года школу на 720 мест
Катакомбный могильник аланской культуры обнаружили в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 