Артисты ингушской филармонии примут участие во всероссийской акции «Культурная суббота»
Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева присоединится к всероссийской акции «Культурная суббота», которая пройдет по всей стране 11 сентября, сообщила пресс-служба учреждения.
Праздничное мероприятие, посвященное этому масштабному событию, состоится в Доме культуры одного из самых живописных уголков Ингушетии — сельского поселения Мужичи.
В концерте выступят Адам Оздоев, Хава Евлоева, Мекка Барахоева, Суммая, вокальная женская группа «Дека илли» и мужская вокальная группа «Лоаман оаз».
Начало концерта в 11:00.