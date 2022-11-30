Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре

«По давно сложившейся доброй традиции, коллектив филармонии несколько раз в году приезжает с концертами к детям реабилитационного центра. Артистов здесь любят, ждут с нетерпением и встречают, как родных», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе филармонии.

По словам собеседника, в концерте «От сердца к сердцу» приняли участие вокалисты Мекка Барахоева, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Абдула Балаев и Мовсар Аксагов, которые исполнили для детей и воспитателей центра по две композиции. Концертную программу провела конферансье Рита Мерешкова.