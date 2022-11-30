Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре

0

Творческий коллектив Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в преддверии Международного дня инвалида, который отмечается 3 декабря, выступил с концертом в детском реабилитационном центре города Магаса.

«По давно сложившейся доброй традиции, коллектив филармонии несколько раз в году приезжает с концертами к детям реабилитационного центра. Артистов здесь любят, ждут с нетерпением и встречают, как родных», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе филармонии.

По словам собеседника, в концерте «От сердца к сердцу» приняли участие вокалисты Мекка Барахоева, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Абдула Балаев и Мовсар Аксагов, которые исполнили для детей и воспитателей центра по две композиции. Концертную программу провела конферансье Рита Мерешкова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову
Минавтодор Ингушетии расчистил дорожное полотно в горном Джейрахском районе
В Джейрахском районе Ингушетии семьям мобилизованных передали продуктовые наборы
В ИнгНИИ прошел семинар «Женщины в общественной и политической жизни Ингушетии в XX столетии»
Единороссы Ингушетии присоединятся к партийной акции «Новогодняя почта»
Жители Ингушетии могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих медицинских центров
В Ингушском госуниверситете впервые прошли соревнования по стритболу
В отделении «Почты России» в Ингушетии установили ящик для писем Деду Морозу
В Ингушетии стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом
Мэрия Карабулака Ингушетии объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП

Главное

Яндекс.Метрика

 