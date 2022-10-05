Артисты ингушской филармонии выступят с концертом в Карачаево-Черкесии

В программу концерта, который состоится на сцене Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, войдут шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении оркестра народных инструментов под управлением заслуженного артиста Ингушетии, народного артиста Чеченской Республики, лауреата международных конкурсов Ильи Петренко.

Также зрителей ждет выступление солистов-вокалистов ингушской филармонии и мужской вокальной группы «Лоаман оаз».

Начало концерта — в 17:00 мск.

Билеты можно приобрести на сайте.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Пушкинская карта».