Артисты ингушской филармонии выступят с концертом в Карачаево-Черкесии

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Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева 15 октября проведет в городе Черкесске концерт «Лейся песня — играй гармонь», сообщила пресс-служба учреждения.

В программу концерта, который состоится на сцене Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, войдут шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении оркестра народных инструментов под управлением заслуженного артиста Ингушетии, народного артиста Чеченской Республики, лауреата международных конкурсов Ильи Петренко.

Также зрителей ждет выступление солистов-вокалистов ингушской филармонии и мужской вокальной группы «Лоаман оаз».

Начало концерта — в 17:00 мск.

Билеты можно приобрести на сайте.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Пушкинская карта».

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