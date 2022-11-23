Концерт

Артисты из Карачаево-Черкесии выступят с концертом в Ингушетии

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В Ингушетии состоится концерт артистов Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет 26 ноября в 16 часов в Ингушском государственном театре юного зрителя. Артисты выступят с концертом «Уголок большой России, Карачаево-Черкесия моя».

В программе концерта — стилизованные хореографические композиции и живой оркестровый аккомпанемент, который подчеркивает национальный колорит и самобытность народов Кавказа. Перед зрителями выступят солисты филармонии КЧР, которые исполнят известные музыкальные композиции и мелодии северокавказской эстрады, российских и зарубежных авторов и исполнителей.

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