Артисты из Карачаево-Черкесии выступят с концертом в Ингушетии

Мероприятие пройдет 26 ноября в 16 часов в Ингушском государственном театре юного зрителя. Артисты выступят с концертом «Уголок большой России, Карачаево-Черкесия моя».

В программе концерта — стилизованные хореографические композиции и живой оркестровый аккомпанемент, который подчеркивает национальный колорит и самобытность народов Кавказа. Перед зрителями выступят солисты филармонии КЧР, которые исполнят известные музыкальные композиции и мелодии северокавказской эстрады, российских и зарубежных авторов и исполнителей.