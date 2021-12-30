Артисты КДЦ Малгобека провели для жителей и гостей города новогодний концерт

Очень тепло встретили зрители выступление детского хора «Дружба», которым руководит Мадина Байсахарова. Бурные аплодисменты вызвали песни в исполнении Зелимхана Барханоева, Фатимы Кагермановой, Амира Пугоева, Александра и Ирины Чередниченко, а также гостей программы Ларисы Исраиловой и Тимура Бисултанова.

В завершение программы Усман Дадаев порадовал детей цирковым представлением.