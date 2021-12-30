Концерт

Артисты КДЦ Малгобека провели для жителей и гостей города новогодний концерт

0

Творческий коллектив Культурно-досугового центра Малгобека поздравил жителей города воинской славы с наступающим Новым годом и подарил праздничный концерт, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Очень тепло встретили зрители выступление детского хора «Дружба», которым руководит Мадина Байсахарова. Бурные аплодисменты вызвали песни в исполнении Зелимхана Барханоева, Фатимы Кагермановой, Амира Пугоева, Александра и Ирины Чередниченко, а также гостей программы Ларисы Исраиловой и Тимура Бисултанова.

В завершение программы Усман Дадаев порадовал детей цирковым представлением.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минземимущества Ингушетии пыталось в нарушение закона расторгнуть договора аренды с сельхозпредприятиями
Минздрав Ингушетии погасил долг за поставку лекарств перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры
Глава Ингушетии навестил мальчика с ограниченными возможностями и подарил ему коляску
Сотрудница Миннаца Ингушетии занесена в Книгу рекордов России за перевод песни «День Победы»
Депутат парламента Ингушетии и богослов удостоены медали Минобороны России за укрепление боевого содружества
Один человек умер, 75 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
Благодарность Президента России объявлена руководителю комитета по делам молодежи Ингушетии
Энергетики Ингушетии напомнили детям о правилах новогодней электробезопасности
Художественный руководитель ингушского РДНТ — обладатель новых наград
В Центре культурного развития Магаса состоялось новогоднее представление с участием воспитанников учреждения
Ингушский спортсмен Илез Дзортов стал победителем открытого чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 