Артисты КДЦ Малгобека провели для жителей и гостей города новогодний концерт
Творческий коллектив Культурно-досугового центра Малгобека поздравил жителей города воинской славы с наступающим Новым годом и подарил праздничный концерт, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Очень тепло встретили зрители выступление детского хора «Дружба», которым руководит Мадина Байсахарова. Бурные аплодисменты вызвали песни в исполнении Зелимхана Барханоева, Фатимы Кагермановой, Амира Пугоева, Александра и Ирины Чередниченко, а также гостей программы Ларисы Исраиловой и Тимура Бисултанова.
В завершение программы Усман Дадаев порадовал детей цирковым представлением.