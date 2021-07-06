Концерт

Артисты Малгобекского КДЦ выступили с концертом в пришкольном лагере в Нижних Ачалуках

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В школе № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки, где функционирует летний детский лагерь, состоялся концерт, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Солисты Культурно-досугового центра Малгобекского района Лариса Исраилова, Исмаил Салтымурадов, Зульфия Долакова, Амина Мутеева, Шовдан Ражапова и Лариса Цечоева исполнили для ребят песни из своего репертуара.

Ведущая концертной программы Тамара Ториева пожелала детям приятного отдыха и весёлых каникул. Завершилось мероприятие памятной фотоссесией.

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