Артисты Малгобекского КДЦ выступили с концертом в пришкольном лагере в Нижних Ачалуках
В школе № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки, где функционирует летний детский лагерь, состоялся концерт, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Солисты Культурно-досугового центра Малгобекского района Лариса Исраилова, Исмаил Салтымурадов, Зульфия Долакова, Амина Мутеева, Шовдан Ражапова и Лариса Цечоева исполнили для ребят песни из своего репертуара.
Ведущая концертной программы Тамара Ториева пожелала детям приятного отдыха и весёлых каникул. Завершилось мероприятие памятной фотоссесией.