Артисты Малгобекского КДЦ выступили с концертом в пришкольном лагере в Нижних Ачалуках

Солисты Культурно-досугового центра Малгобекского района Лариса Исраилова, Исмаил Салтымурадов, Зульфия Долакова, Амина Мутеева, Шовдан Ражапова и Лариса Цечоева исполнили для ребят песни из своего репертуара.

Ведущая концертной программы Тамара Ториева пожелала детям приятного отдыха и весёлых каникул. Завершилось мероприятие памятной фотоссесией.