Асет Абдурзакова представила Ингушетию на фестивале народного творчества в Волгограде

Помимо творческих коллективов со всей страны, на площадках фестиваля собрались представители домов и центров народного творчества регионов России, для которых были организованы мастер-классы и творческие лаборатории по хореографии, режиссуре, сценарному и актерскому мастерству, спикерами которых стали представители Российского дома народного творчества. Эти мероприятия стали хорошей возможностью узнать что-то новое, соприкоснуться с опытом именитых коллег, а затем использовать лучшие практики в своей работе.

Как отметила Асет Абдурзакова, программа очень насыщенная и интересная. Опыт, приобретенный на фестивале, посвященном 80-летию Великой Победы, дополнит новыми штрихами грядущие праздничные события и мероприятия.