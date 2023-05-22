Асет Абдурзакова представила Ингушетию на фестивале народного творчества в Волгограде

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Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова представила республику на Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», который проходит в Волгограде. Об этом нашему изданию рассказали в пресс-службе РДНТ имени К. А. Евлоевой.

Помимо творческих коллективов со всей страны, на площадках фестиваля собрались представители домов и центров народного творчества регионов России, для которых были организованы мастер-классы и творческие лаборатории по хореографии, режиссуре, сценарному и актерскому мастерству, спикерами которых стали представители Российского дома народного творчества. Эти мероприятия стали хорошей возможностью узнать что-то новое, соприкоснуться с опытом именитых коллег, а затем использовать лучшие практики в своей работе.

Как отметила Асет Абдурзакова, программа очень насыщенная и интересная. Опыт, приобретенный на фестивале, посвященном 80-летию Великой Победы, дополнит новыми штрихами грядущие праздничные события и мероприятия.

 

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