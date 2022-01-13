Асфальтированная дорога, водопровод и освещение появились в новых микрорайонах ингушской столицы

«На эти цели направлено около 100 млн руб. На всем протяжении магистрали установлен бетонный бортовой камень. С двух сторон проложены тротуары, с покрытием их бетонной тротуарной плиткой. На свободной от покрытий прилегающей территории общей площадью 25,8 тыс. кв. м предусмотрено озеленение», — отметили в министерстве.

По словам собеседника, на территории также проложили новый водопровод общей протяженностью более тысячи метров. Для обеспечения водоотвода построена ливневая канализация на всем протяжении дороги. Общая площадь полосы отвода составила 4,99 га. Вдоль всей трассы сделано освещение улиц.

По данным регионального Минстроя, в упомянутых микрорайонах активно ведется строительство многоквартирных домов и торгового центра. На территории уже возведены порядка 10 многоквартирных домов, школа на 1,5 тыс. мест и другие объекты социального назначения.