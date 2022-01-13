Нацпроекты

Асфальтированная дорога, водопровод и освещение появились в новых микрорайонах ингушской столицы

0

Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Магасе построили новую автомобильную дорогу и водопровод между десятым и одиннадцатым микрорайонами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства строительства.

«На эти цели направлено около 100 млн руб. На всем протяжении магистрали установлен бетонный бортовой камень. С двух сторон проложены тротуары, с покрытием их бетонной тротуарной плиткой. На свободной от покрытий прилегающей территории общей площадью 25,8 тыс. кв. м предусмотрено озеленение», — отметили в министерстве.

По словам собеседника, на территории также проложили новый водопровод общей протяженностью более тысячи метров. Для обеспечения водоотвода построена ливневая канализация на всем протяжении дороги. Общая площадь полосы отвода составила 4,99 га. Вдоль всей трассы сделано освещение улиц.

По данным регионального Минстроя, в упомянутых микрорайонах активно ведется строительство многоквартирных домов и торгового центра. На территории уже возведены порядка 10 многоквартирных домов, школа на 1,5 тыс. мест и другие объекты социального назначения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Северо-Кавказский институт — филиал РАНХиГС поздравил сотрудников газеты «Ингушетия» с Днем российской печати
В рамках нацпроекта в Ингушетии до конца 2022 года отремонтируют 11 участков автомобильных дорог
Глава Ингушетии поздравил работников СМИ с Днем российской печати
На двух улицах Малгобека Ингушетии проведены работы по прокладке канализационной линии
В Ингушетии приняли меры по обеспечению готовности к распространению нового штамма Covid-19 «Омикрон»
Национальная библиотека Ингушетии получала в дар книгу Азы Евлоевой «Ингушские пословицы» на родном языке
Полпред Юрий Чайка в День российской печати пожелал журналистам «благодарной и неравнодушной аудитории»
Премьер-министр Ингушетии поздравил журналистов печатных СМИ республики с профессиональным праздником
В Карабулаке Ингушетии провели первый в текущем году рейд по легализации объектов налогообложения
Ингушский боец Мовсар Евлоев снялся с поединка против Топурии на UFC 270 из-за коронавируса
Глава Ингушетии поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с распространением «омикрона»

Главное

Яндекс.Метрика

 