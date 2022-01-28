Асхаб Мальсагов стал победителем первенства СКФО по греко-римской борьбе

Как стало известно нашей газете, атлет выступал в весовой категории до 51 кг. Тренируется спортсмен под руководством Исы Оздоева.

Отметим, что первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и среди юниоров до 21 года стартовало в дагестанском Каспийске 27 января. В течение трех дней во Дворце спорта имени Али Алиева будут разыграны 22 комплекта наград. Как сообщают организаторы турнира, на помост выйдут около 200 спортсменов из разных регионов округа.

По итогам состязаний будут сформированы сборные для участия в первенствах страны, которые пройдут с 14 по 17 марта в Башкортостане и с 4 по 6 марта в Самаре.