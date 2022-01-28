Греко-римская борьба

Асхаб Мальсагов стал победителем первенства СКФО по греко-римской борьбе

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Борец из Ингушетии Асхаб Мальсагов, представляющий клуб «Ади Ахмад», одержал победу на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 годов рождения, которое в эти дни проходит в Дагестане.

Как стало известно нашей газете, атлет выступал в весовой категории до 51 кг. Тренируется спортсмен под руководством Исы Оздоева.

Отметим, что первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет и среди юниоров до 21 года стартовало в дагестанском Каспийске 27 января. В течение трех дней во Дворце спорта имени Али Алиева будут разыграны 22 комплекта наград. Как сообщают организаторы турнира, на помост выйдут около 200 спортсменов из разных регионов округа.

По итогам состязаний будут сформированы сборные для участия в первенствах страны, которые пройдут с 14 по 17 марта в Башкортостане и с 4 по 6 марта в Самаре.

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