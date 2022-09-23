АСИ проведет в Ингушетии совещание по вопросам улучшения инвестклимата

«В рамках программы рабочей поездки запланирован ряд мероприятий, в частности, встреча с руководством региона, посещение объектов промплощадок, проведение совещания по вопросам улучшения инвестиционного климата и качества жизни в Ингушетии, а также круглого стола, в ходе которого будут обсуждены проблемы занятости и подготовки кадров», — рассказали «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Там отметили, что Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что визит делегации АСИ под руководством Гендиректора Чупшевой важен для развития субъекта в плане инвестиционной привлекательности, выработки механизмов дальнейшего взаимодействия и внедрения в республике эффективных практик для улучшения инвестиционного климата.

Напомним, АСИ по продвижению новых проектов создано в 2011 году правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, осуществления мероприятий по улучшению предпринимательской и инвестиционной среды в субъектах страны.