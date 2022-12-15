АСИ займется внедрением регионального социального стандарта в Ингушетии

Согласие внедрять социальный стандарт уже дали 35 субъектов. Ингушетия в числе пилотных регионов, сообщается в Телеграм-канале правительства.

В единый стандарт входят механизмы оценки качества услуг в социальной сфере и развитие системы региональных сервисных уполномоченных. Их задача — сделать взаимодействие человека и социальных служб максимально понятным и простым.

А также: навигатор по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек в зависимости от своей жизненной ситуации и статуса семьи; служба социальных координаторов, которые помогают жителям в режиме одного окна, задействовав при этом ресурсы государства, бизнеса и НКО; комплексная программа помощи семье с ребенком с врожденными пороками развития.

В тестировании стандарта примут участие создаваемые в регионах экспертные группы, они оценят эффективность внедрения каждого пункта документа в своем субъекте.