Аспир приглашает писателей детской литературы и остросюжетной прозы в литературные резиденции

Здесь можно получить (онлайн или лично) профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.

В прошлом году работали семь резиденций АСПИР — близ Ясной Поляны и в легендарном Комарово, в Пятигорске, Свердловской, Оренбуржской, Орловской, Новосибирской областях и под Благовещенском. Всего через них прошло более 200 писателей — многие из них только здесь сумели завершить книги, над которыми работали подолгу. Некоторые книги уже вышли в печать.

В июне 2023 г. Ассоциация союзов писателей и издателей России приглашает писателей в две резиденции:

с 03.06 по 23.06 — в Волгоградской области (г. Волжский, гостиничный комплекс «Плёс») — для писателей детской и подростковой литературы (6 мест);

03.06. по 23.06 — в Дагестан (с. Гуниб, пансионат «Радде») — для авторов остросюжетной прозы (6 мест).

Экспертную комиссию, которая определит победителей конкурса в обе резиденции, возглавят главные редакторы двух крупнейших издательств. Детскую прозу рассмотрит — «Издательский дом Мещерякова», одно из крупнейших российских издательств, выпускающих по-настоящему волшебные книги для детей и юношества. А оценивать рукописи в жанре: детектив, хоррор и триллер будет «РИПОЛ классик».

Для участия в резиденции в Волжском нужно отправить на конкурс ранее не опубликованные, но близкие к завершению прозаические произведения — повести и рассказы для детей и подростков (реализм, фэнтези, фантастика). А для участия в резиденции в Дагестане — также ранее не опубликованные, близкие к завершению произведения в трех номинациях: детектив, триллер, хоррор. Обратите внимание: для подачи заявки необходимо прислать не только отрывок, но и поглавный план повести или романа — это важно.

Тем, кто победит в конкурсе, АСПИР предоставляет проживание в одноместном номере и трехразовое питание, оплачивает дорогу.

Прием заявок в резиденцию для писателей детской литературы в Волжский продлится до 01 мая, а в резиденцию в Дагестан до 02 мая.

Ограничений по возрасту и месту жительства в пределах Российской Федерации нет.

Узнать полные условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации.