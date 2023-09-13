Ассоциация мини-футбола Ингушетии пожаловалась на плохое качество футбольных полей в Сунже

«Мы сегодня собрались сделать видеообращение по этому футбольному полю , построенному несколько лет назад по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Известен и исполнитель работ, подрядчик. В мэрии сообщили, что отсудили у подрядчика 1,5 млн руб. Сам подряд на 5 млн руб. Я не знаю, на что отсудили полтора миллиона и что здесь сделано на остальные три с половиной миллиона. Ребята задали вопрос: «Когда увидят поле в нормальном состоянии?». Им ответили, что этот вопрос рассмотрят в июле следующего года. Вы представляете? Что значит в июле следующего года? Еще один год ребятам оставаться без футбола, когда на улице распространяется аптечная наркомания. Они будут брать все это время все плохое с улицы, они не находятся ни на полях, ни на матах», — заявил президент ассоциации мини-футбола Ингушетии.

Джамалейл Урусханов сообщил, что возникшая ситуация вынуждает членов ассоциации и игроков футбольного клуба «Хамхи» обращаться в Минстрой, прокуратуру и другие инстанции, чтоб добиться правды.

«Все это тянется не один год, идет судебная тяжба. Мы ранее делали обращения по этому поводу. Когда ко мне обращаются эти ребята, которые хотят играть в футбол в нормальных условиях, я не могу не реагировать», — добавил директор ФК «Хамхи».

По словам Урусханова и других выступавших, поле как будто обжигали, рабочие просто положили в основание желтый песок для кладки. Даже при несильных порывах ветра уложенное искусственное покрытие поднимается как обычный домашний ковер. Нет ни основания, ни дренажной системы , везде поле просело и расслоилось, грязь под газонами. Вместо обещанных футбольных ворот, привезли самодельно сделанные конструкции. Несколько человек ломали ноги на поле из-за ям.

Кроме того, как сообщается на официальной странице ассоциации в социальных сетях, качество футбольной площадки возле лицея в Сунже тоже оставляет желать лучшего.

«Это привело к серьезным последствиям, площадка была построена с нарушениями в подготовке основания , что привело к проседанию грунта и образованию огромных ям. Это ул. Менделеева, работы приняты и оплачены без каких — либо требований к качеству», — сказано в сообщении.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики, по этому обращению прокуратурой Сунженского района начата проверка. Прокурором муниципалитета Анзором Баркинхоевым с выездом на место установлено, что работы при строительстве спортплощадок выполнены не качественно.

Будет дана оценка исполнению требований градостроительного и бюджетного законодательства при строительстве спортивных объектов, по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, говорится в релизе.