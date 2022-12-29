Астемиру Бузуртанову и Абдул-Азиту Шаухалову присвоены звания заслуженных работников физической культуры

«Каждый из награжденных заслуживает особого внимания за свой вклад в преумножение славы, силы, возможностей, богатства родного края», — отметил руководитель региона. «Именно благодаря таким людям Ингушетия готова к достижению любых целей и решению самых сложных задач», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В свою очередь Астемир Бузуртанов заявил, что тренерская работа заключаются не только в том, чтобы вырастить из ребят спортсменов.

«Помимо того, что у нас есть спортивные результаты, мы еще и воспитываем детей, чтобы они были достойными людьми, приносили пользу нашей республике и нашей великой стране», — подчеркнул он.

К поздравлениям в адрес спортивных наставников присоединились родители их воспитанников. Они написали письмо в нашу редакцию с просьбой поздравить тренеров и пожелать им новых успехов в работе, а их подопечным — больших спортивных достижений.