Астемиру Бузуртанову и Абдул-Азиту Шаухалову присвоены звания заслуженных работников физической культуры

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Тренер республиканской спортивной школы «Назрань» Астемир Бузуртанов и руководитель региональной федерации всестилевого карате Абдул-Азит Шаухалов удостоены высокого звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Накануне в ходе торжественной церемонии вручения федеральных и региональных государственных наград, которая традиционно проходит в канун Нового года, с присвоением звания их поздравил лично Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Каждый из награжденных заслуживает особого внимания за свой вклад в преумножение славы, силы, возможностей, богатства родного края», — отметил руководитель региона. «Именно благодаря таким людям Ингушетия готова к достижению любых целей и решению самых сложных задач», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В свою очередь Астемир Бузуртанов заявил, что тренерская работа заключаются не только в том, чтобы вырастить из ребят спортсменов.

«Помимо того, что у нас есть спортивные результаты, мы еще и воспитываем детей, чтобы они были достойными людьми, приносили пользу нашей республике и нашей великой стране», — подчеркнул он.

К поздравлениям в адрес спортивных наставников присоединились родители их воспитанников. Они написали письмо в нашу редакцию с просьбой поздравить тренеров и пожелать им новых успехов в работе, а их подопечным — больших спортивных достижений.

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