Авария

Авария на трубопроводе спровоцировала отключение воды в Карабулаке Ингушетии

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Жителям Карабулака до 18 часов отключили водоснабжение из-за повреждения водопровода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации в четверг.

«Произошло экстренное отключение водоснабжения центральной части города в связи с повреждением водопровода при проведении реконструкции моста через реку Сунжа», — заявили в мэрии.

По словам собеседника, большие потери воды требуют оперативного проведения аварийно-восстановительных работ. Аварию ремонтная бригада планирует ликвидировать до 18:00 мск.

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