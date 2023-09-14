Авария на трубопроводе спровоцировала отключение воды в Карабулаке Ингушетии
Жителям Карабулака до 18 часов отключили водоснабжение из-за повреждения водопровода, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе городской администрации в четверг.
«Произошло экстренное отключение водоснабжения центральной части города в связи с повреждением водопровода при проведении реконструкции моста через реку Сунжа», — заявили в мэрии.
По словам собеседника, большие потери воды требуют оперативного проведения аварийно-восстановительных работ. Аварию ремонтная бригада планирует ликвидировать до 18:00 мск.