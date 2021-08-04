Аварийная школа в Ингушетии одной из первых войдет в программу по капремонту на 2022 год
Средняя образовательная школа номер пять в Ингушетии, которая была построена в 2001 году и ни разу не ремонтировалась капитально, одной из первых войдет в программу капитального ремонта в 2022 году. Об этом в ходе встречи с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Владимир Путин поручил 19 июня на съезде «Единой России» создать программу капремонта школ до 2026 года. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.
«Эта школа в первую очередь взята на контроль и войдет в программу в 2022 году. Прошу коллег и здесь, и, в частности, в республике, те школы, которые мы включаем в следующий год, взять на особый контроль, чтобы не было никаких нарушений и никаких других вопросов. Это социальный объект, школа, и нельзя допускать чтобы на третьем этаже была вода и крыша «гуляла», потому что это все-таки безопасность образовательного процесса», — цитирует Кравцова ТАСС.
По информации директора школы Розы Мальсаговой, здание учреждения было возведено еще в 2001 году. «Проектная мощность школы — 704 места, в ней на данный момент обучаются более 1 660 детей. Со дня открытия капитальный ремонт не проводился, нам необходима полная замена кровли, при сильных порывах ветра и дожде крышу буквально сносит, на третьем этаже стоит вода. Необходима замена окон, дверей, электропроводки и канализации», — сказала Мальсагова.
На данный момент в Ингушетии действуют 130 школ, в которых обучаются 78 тыс. детей. Капитальный ремонт необходимо провести в 58 школах, по которым власти региона ведут работу над созданием проектно-сметной документации.
Ранее Президент Путин отмечал, что примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. Как отметил глава министерства просвещения Кравцов, порядка 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 году.