Аварийная школа в Ингушетии одной из первых войдет в программу по капремонту на 2022 год

Владимир Путин поручил 19 июня на съезде «Единой России» создать программу капремонта школ до 2026 года. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.

«Эта школа в первую очередь взята на контроль и войдет в программу в 2022 году. Прошу коллег и здесь, и, в частности, в республике, те школы, которые мы включаем в следующий год, взять на особый контроль, чтобы не было никаких нарушений и никаких других вопросов. Это социальный объект, школа, и нельзя допускать чтобы на третьем этаже была вода и крыша «гуляла», потому что это все-таки безопасность образовательного процесса», — цитирует Кравцова ТАСС.

По информации директора школы Розы Мальсаговой, здание учреждения было возведено еще в 2001 году. «Проектная мощность школы — 704 места, в ней на данный момент обучаются более 1 660 детей. Со дня открытия капитальный ремонт не проводился, нам необходима полная замена кровли, при сильных порывах ветра и дожде крышу буквально сносит, на третьем этаже стоит вода. Необходима замена окон, дверей, электропроводки и канализации», — сказала Мальсагова.

На данный момент в Ингушетии действуют 130 школ, в которых обучаются 78 тыс. детей. Капитальный ремонт необходимо провести в 58 школах, по которым власти региона ведут работу над созданием проектно-сметной документации.

Ранее Президент Путин отмечал, что примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. Как отметил глава министерства просвещения Кравцов, порядка 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 году.