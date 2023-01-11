Муниципалитет

Аварийные бригады в Назрани Ингушетии устраняют проблемы на линиях водоотведения

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В 2023 году администрацией города Назрань будут и далее проводиться планомерные работы по замене водопроводных сетей.

В прошлом году по поручению мэра Урусхана Евлоева была проведена полная инвентаризация всех сетей в городе, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения. По результатам инвентаризации 60% указанных сетей имеют высокий износ.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время работа уже проводится на улице Сулейменова (более 1000 м), ещё планируется обустройство линий водоотведения на улице Албогачиева и замена ветхих сетей на улицах Московской, Пшавелла, Бештоева, Газгиреева, Джабагиева.

«Однако все ещё имеется ряд проблем с уже изношенными сетями, которые выходят из строя, в том числе из-за неправильной ежедневной эксплуатации. Такая ситуация произошла и на проспекте Базоркина. Наши работники постоянно обнаруживают самые неожиданные предметы в коллекторах — от одеял до предметов личной гигиены», — сообщили в мэрии города.

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